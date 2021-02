Le policier qui a violé la fillette de 11 ans est libéré

HÉLAS, l’histoire se répète une fois de plus,

Courant l’année deux mille vingt, nous avons appris qu’une personne au nom d’ ASSAD ATHOUMANI agent de police de la Brigade de mineur et des mœurs a abusé sexuellement, une fillette de 11 à qui on lui a confié la garde dans son foyer conjugal Il était censé la protéger, de part son métier mais aussi pour son rôle de père adoptif. Malheureusement, il a fait d’elle sa proie en commençant, selon la famille de la victime, à lui montrer des vidéos pornographiques pour arriver à des attouchements et enfin finir par passer à l’acte, heureusement la petite Noussa a crié de toutes ses forces et son gourou n’a pas pu aller jusqu’au bout de son acte.

Avant que la plainte ne soit déposée, la famille d’ASSAD ATHOUMANI aurait tenté de corrompre la famille de la petite Noussa en essayant de leur proposer un terrain, en échange de leur silence. « Mais ça serait un crime et odieux de laisser passer un acte pareil » disait la famille de la victime. Elle a pris contact avec nous et lui avons mis en relation avec le service d’écoute pour le suivi de la procédure.

Selon les enquêtes préliminaires, il a été démontré qu’il y a eu bel et bien tentative partielle de pénétration vaginale.

Lors de l’instruction également, la petite fille a confié au juge son calvaire et son gourou nia tout en bloc, ce qui n’a pas empêché le juge d’instruction de le placer en mandat de dépôt. Une fois l’instruction achevée, le dossier fût confié à autre juge par le parquet de la république. C’est à partir de là que nous avons appris lors de la délibération en date du 11 février 2021 que ASSAD ATHOUMANI vient d’être relaxé au bénéfice du doute, suivi d’un ordre d’élargissement le même jour.

Quel doute plane dans cette histoire ? Et les témoignages du calvaire de la petite fille Noussa et que dire sur la tentative de corruption pour acheter le silence de la famille de la victime ?l les certificats médicaux ? pour ne citer que ceux-là certes l’avocat de la petite Noussa a fait appel mais au moment où nous concluons ce post la famille de la victime nous informe que la famille de l’auteur ASSAD ATHOUMANI préparerait à prendre la fuite Ce dossier passera aux oubliettes comme tant d’autres notamment celui de l’honorable foundi de Dzahani ayant bénéficié d’une liberté provisoire et qui n’a jamais été retrouvé et jugé. De sources vérifiées, Le Ministre de la justice serait indigné et cherche rapidement à réparer cette injustice et nous espérons que cet homme soit attrapé et jugé. Notre devoir en tant que organisation de la société est de dénoncer et montrer

nos mécontentements face à cette décision prise par la justice. Nous sommes solidaires à la famille de la petite Noussa et espérons que le ministre de la justice prendra acte face à ces impunités des agresseurs d’enfants qui deviennent malheureusement répétitives dans notre pays. Nous tenons à remercier nos professionnels engagés volontairement dans ce dossier en particulier un de nos avocats Maitre Nadjati Ibrahim Mze et Madame Roukia Mohamed, sage-femme.

NOUS SIGNONS ET PERSISTONS QUE LE CORONASEXUEL TUE AUTANT QUE LA COVID-19 et voici un des raisons de la colère d’ALLAH : CORRUPTION ET INJUSTICE.

ONG Hifahu