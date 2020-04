Le porte-parole du gouvernement annonce une énième plainte

Incompétent à pouvoir mener les actions politiques de la coordination du COVID-19 aux Comores, le porte-parole du gouvernement ne fait qu’annoncer des plaintes contre les médias et les personnes qui osent dire ce qui lui fait mal : la vérité.

Il vient d’annoncer sur Twitter que des plaintes contre ceux qui ont divulgué l’information selon laquelle le mufti serait mort du Coronavirus, et qu’il était sur le point d’être évacué à mayotte : » il n’a jamais été question d’évacuer le grand mufti à mayotte et les bien sûr les plaintes conséquentes suivront « , Houmedi Msaidié. Une énième annonce. Il avait déclaré qu’il allait porter plainte contre Comores infos et La gazette. Ces deux médias indépendants avaient révélé que 3 échantillons de 3 cas suspects envoyés à Ngazidja pour des analyses ont été mis dans les tiroirs. Cette plainte n’a jamais été déposée. Aujourd’hui, Houmedi Msaidié risque de commettre la même erreur.