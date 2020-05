Le préfet de la région de Oichili serait pris en otage

Selon le journaliste vedette de fcbk fm Oubeidillah Mchangama, le préfet de la région Oichili connu sous le nom de Obama serait pris en otage par les habitants de cette région. Les raisons de cette prise d’otage ne sont autres que de sa gestion chaotique.Les habitants ne voient plus la couleur de l’électricité et Obama garde le silence. Ils lui reprochent aussi d’avoir contribué techniquement et physiquement à l’emprisonnement de plusieurs femmes de Oichili-Dimani.

Pour rappel, Obama est un membre du parti Orange. Il est proche du ministre de l’intérieur. Il a été nommé préfet quelques semaines avant les élections législatives dernières.