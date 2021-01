Le préfet de Mayotte annonce 600 personnes reconduites cette semaine

Interrogé hier soir par nos confrères de Mayotte 1ère sur les interceptions des kwasa à Mayotte et la reconduction des << des personnes en situation irrégulière >>, le préfet de Mayotte Jean-François Colombet a annoncé avoir reconduit 600 comoriens et comoriennes de 3 îles indépendantes des Comores :<< Nous interceptions 70 à 80% des kwasas. L’objectif reste d’atteindre les 100%. Quand à ceux qui sont déjà rentrés, nous les expulsons. Rien que cette semaine, 600 personnes seront reconduites à l’union des Comores. Le gouvernement comorien a compris le sujet >>, prefet de mayotte.

A l’heure où les Comores comptent 2598 cas de Coronavirus dont 106 nouveaux cas positifs enregistrés hier et 85 décès, était-il le moment que le gouvernement comorien accepte cette reconduction sans que ces gens soient préalablement testés au COVID-19 ?