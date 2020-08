Le président Azali consulte des poids lourds de la politique pour sauver son régime : sa présidence mérite-elle d’être sauvée ?

Le président de l’Union des Comores Azali Assoumani, après avoir cru soumettre le peuple comorien en choisissant de placer à la tête des conservateurs Wagazidja une femme, puis un rejeté politique anjouanais dans leur situation de division et un désespéré politique à Mohéli, pour instaurer sa stratégie de longévité jusqu’à 2029, allaient rendre son entreprise politique plus efficace.

Hélas les aléas de la politique comorienne l’ont rattrapés et l’ont poussés à faire de l’Assemblée nationale un lieu dépourvu de personnes instruites dont le président Moustadroine Abdou n’est bon qu’à donner des coups dans une situation actuelle qui demande beaucoup plus de souplesse car les armes à feu mettrons fin à son règne.

Ainsi ce dernier est encore appelé à faire un autre compromis, lequel il a toujours esquivé depuis que le fameux plan Comores émergent est devenu un chant patriotique forcé pour les Comoriens. Le président Azali Assoumani est appelé à consulter ceux qui vont oser lui dire non lorsque sa famille voudra intervenir dans les affaires d’État qui ne concernent pas leurs fonctions respectives, ceux qui vont sauver sa présidence mais en lui demandant d’abord de se dévêtir de son allure oligarchique et militaire, et d’accepter un appel à consensus national s’il s’avère nécessaire dans les prochains mois…

Azali Assoumani est pour la première depuis son retour aux affaires, à constituer une équipe gouvernementale dont certains refusent de décrocher leurs téléphones lorsque l’appel est masqué.

Demain en fin de journée, les Comoriens connaîtront le sort du président Azali Assoumani lors de la lecture de son nouveau gouvernement.

S. H. Abderemane