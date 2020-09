Le Président De La Ligue Régionale De Football Fait Un Premier Point Sur L’organisation De La Coupe Des Comores

En tant que ligue qui reçoit il incombe à Youssouf Ismaël Adolphe président de la ligue de Ngazidja de présider à l’organisation de la Coupe Des Comores. Une mission qu’il a pris avec tout le sérieux qu’on lui connaît.

Arrivé à Ngazidja le samedi 5 septembre après avoir pris part à la rencontre Union Sportive de Zilimadjuu contre Fomboni Club, il a mis les bouchées doubles pour être au rendez-vous le jour J.

Le caractère particulier du stade de Maluzini qui nécessite un entretien de tout les jours à certainement peser sur le choix des organisateurs eu égard du coup financier. La Fédération a permis à cet effet à la ligue d’engager les dépenses nécessaires à la bonne tenue de ce grand rendez-vous. Les considérations pécuniaires étant levées la ligue s’est mise au travail.

Pour l’entretien du terrain (pelouse) 20 bidons de peinture blanche pour la traçage, de l’engrais chimique et de l’ammoniac pour l’entretien propre de la pelouse. La société SONEDE a mis à la disposition du comité d’organisation 2 camions de 14m3 pour l’arrosage du gazon naturel jusqu’au samedi 12 date de la finale. Une condition sine qua non à toute utilisation du terrain. Le président de la ligue n’a pas oublié de remercier la SONELEC qui permet aux téléspectateurs de suivre les rencontre à la télévision et dans les réseaux sociaux en assurant la permanence de l’électricité au stade de Maluzini. Suite à la nouvelle réglementation de la FIFA qui recommande l’utilisation des buts(camps) en acier galvanisé ou de l’aluminium plastifié et vu que le stade de Maluzini ne pas pourvu. L’organisation a dû négocier avec les gérants du stade de Ntsudjini pour qu’ils leur prêtent les leurs. Au passage le présidents n’a pas oublié de saluer ce geste d’amitié qui montre toute la solidarité du monde du football. Il n’en dira pas tant du ministère des sports qui s’est totalement désengagé en y apportant aucune aide à l’organisation des phases nationales du championnat et de la coupe des comores.

Ahmed Said Badraoui

