Le président du CNT désigné coordinateur de toutes les organisations de l’opposition

L’opposition comorienne se reforme. L’ancien président Ahmed Abdallah Sambi, l’ancien vice-président de l’assemblée nationale Dhoifir Bounou et l’ancien vice-président de la grande Comores Mohamed Ali Soilih alias Mamadou deviennent des présidents d’honneur.

Quant à l’exécutif, l’exécutif, l’ancien gouverneur de Ngazidja Mouigni Baraka Said Soilih est placé à la tête de la coordination de toutes organisations qui s’opposent à la dictature « Azalienne « . Une réforme qui promet de débarrasser Azala Assoumani et son équipe au pouvoir dans les plus brefs délais : » l’union fait la force, nous espérons mettre fin à cette dictature dans peu de temps « , Mouigni Baraka.