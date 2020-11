Le président du CNT réapparait et appelle à une transition

Après quelques mois sous silence, le président du conseil national de transition hausse le ton. Il a effectué des entretiens avec les politiciens. Ils exigent une transition Pacifique dans un communiqué publié ce matin » Le Président du CNT reprend ses activités

En ce jour du 4 novembre 2020, le Président du CNT Mouigni Baraka Said Soilihi a organisé sa première réunion, à huit-clos, à son domicile de Ntsoudjini, en présence de son staff, les états-majors et les représentants des hauts dirigeants du CNT.

En effet, depuis sa dernière apparition en public, l’ancien Gouverneur de Ngazidja a repris ses consultations et ses activités politiques par une série de rencontres individuelles avec les personnalités politiques du CNT et de ses alliés, ses militants et sympathisants.

En effet, ce matin à Ntsoudjini, il était question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon sur la situation politique du pays, de réorganiser et appuyer les activités du CNT et de ses alliés des autres îles des Comores, de renforcer le Front Commun et de faire le bilan diplomatique afin de pouvoir adopter les nouvelles orientations futures.

La réunion s’est terminée dans une cordiale ambiance qui redonne espoir aux femmes et aux hommes engagés dans la lutte pour un Etat de droit et une transition pacifique, seuls garants de la paix civile sans laquelle le développement du pays ne peut s’amorcer » Fait à Ntsoudjin le 04 novembre 2020.

Le Président du CNT, Mouigni Baraka Said SOilihi