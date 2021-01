Le président du comité scientifique refuse d’aller à l’hôpital après avoir été diagnostiqué positif au COVID-19, affirme la ministre de la santé

C’est un scandale. Le président du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a refusé d’aller à la structure hospitalière dédiée aux personnes infestées par l’épidémie COVID-19, hôpital de Samba, après avoir été diagnostiqué positif. Selon la ministre de la santé, ce président et un autre médecin ont caché leur positivité au COVID-19 diagnostiqué à Moheli et ont pris l’avion avec d’autres autorités, notamment le directeur de cabinet du chef de l’État, le directeur de l’agence INRAP, le directeur de la police. Ces derniers sont mis en quarantaine. Le deuxième médecin a coopéré et serait actuellement à Samba, a déclaré la ministre de la santé à nos confrères de Alwatwan.

Nous nous demandons comment les citoyens comoriens auront confiance aux soignants et aux structures hospitalières si ceux qui les incitent à y fréquenter refusent d’y aller ?