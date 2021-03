Le procureur Djae refuse qu’Agwa soit transféré dans un hôpital

Emprisonné depuis deux mois, le directeur général de fcbk fm est très malade depuis des semaines. Après avoir été consulté par un médecin, il devrait être hospitalisé dans un établissement sanitaire. Selon trois sources judiciaires, c’est le procureur général Djae qui refuse de donner l’accord pour Abdallah Abdou Hassane alias Agwa bénéficie des soins.

La situation s’empire et devient de plus en plus difficile à cause des tortures qu’il subit régulièrement. Sa famille et ses proches craignent une volonté d’assassiner Agwa en silence