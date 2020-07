Le procureur menace d’emprisonner les opposants ce lundi pour déstabilisation

Sans aucune preuve tangible, le procureur de la république accuse les leaders de l’opposition d’organiser une tentative de déstabilisation ce lundi 6 juillet prochain en profitant l’absence des autorités nationales à Ngazidja pour prendre le contrôle de certains ministères.

« Nous les suivons depuis deux mois. Ils se voient à Ntsudjini et à Ikoni. Ils se préparent pour prendre le contrôle des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice et l’ORTC. Razida et Barwane se sont chargés de mobiliser des gens dans le Bambao. Mouigni s’est chargé de mobiliser des gens dans la région d’Itsandra. Idi Boina et Mariama ont pris la responsabilité de regrouper des gens dans le Mbadjini. Je leur dis que je suis au courant de leur plan très dangereux. Leur plan est de profiter le déplacement de la fête nationale pour déstabiliser le pays. En tant que commissaire du gouvernement, je ne manquerai pas d’agir », Mohamed Abdou