Le Professeur de Maths Moudala Mosa est mort à Samba

Ina Lillahi Wa Ina Illahi Raji’un, Hayira, Hachim, Nasser, Naima, Nourdine, Zainou, ont le regret de vous annoncer la disparition de leur père Moudala Mosa, survenu hier soir à l’hôpital de Samba.

Pendant plus de 40 ans Moudala a consacré sa vie à l’enseignement. Sortant de l’Ecole National de l’Enseignement Supérieur (ENES). Il était parmi les premiers cadres formés au pays. Professeur de Maths et Sciences Naturelles, il a enseigné des années durant dans plusieurs établissements publics et privés. Ceux qui ont eu la chance de côtoyer Mr Moudala savent à quel point il était dévoué à son métier. C’est tout le corps enseignant qui se retrouve endeuillé par cette disparition.

Mgu Namrehemu Yamlaze Pvema.

Ahmed Saïd Badraoui

