Le professeur de philo Nourdine Mazamba nous parle des conditions d’être Mufti

Les dix conditions d’être Mufti:

D’abord, Le Mufti (l’équivalent de Hodjatoleslam, Ayattollah, Mola selon les tendances chiites ou prêtre dans les autres religions) est une autorité religieuse sunnite, à la fois gardien de la tradition islamique de son pays, théoricien du droit canonique et interprète de la loi musulmane.

Assurant des fonctions supérieures à celles du Cadi, en ce sens qu’il lui reviennent les mérites de proclamer des « FATWAS » ou émettre des avis juridiques, Le Mufti est nommé par un décret présidentiel et est sollicité par le Gouvernement surtout, par les organes officiels des « ULEMAS » ou par des particuliers à éclaircir certains sujets sensibles comme le confinement, « La suspension momentanée des prières collectives » ou l’attitude à adopter sur des questions d’ordre culturel, politiques ou juridiques ( Les dernières interventions de l’ex-Gand Mufti Said Toihir ben Said Ahmed Maoulana en temoignent).

Seulement, il faut retenir que si le Grand Mufti assure des fonctions supérieures à celles du Cadi, c’est tout simplement parce qu’il fait partie d’un madjlisse ( comité) d’OULEMA et doit remplir les conditions suivantes:

1) Maîtriser la Jurisprudence ou Fiqh et surtout celle du Madh Habe (rites) dominant dans le Pays. Exemple Said Toihir avait fait Oussoul Alfiqh;

2) Maîtriser la Science du Hadith; comme ça était des trois Mufti précédents, à savoir Al Habib Omar bin Soumeitte, Said Muhammad Abdouroihamane et Said Toihir.

3) Maîtriser la Science d’interprétation du Coran

4) Maîtriser les « Maqasid Ach-Chari’a » ou les objectifs de la Charia

5) Maîtriser les maximes légales

6) Avoir une culture générale sur les autres religions, les autres Madh Habe pour des études comparatives

7) Avoir une culture générale sur la Science, l’Histoire, la Littérature, la Philosophie pour des débats contadictoirs et surtout avoir des connaissances suffisantes des réalités sociales, cultuelles et culturelles du pays

8) Maîtriser les fondements des sciences sociales

9) Maîtriser la langue arabe

10) Être un bon orateur qui a l’art de convaincre sans être Sophiste.

Zanadien Nourel Nourdine Alias Mazamba : Professeur de philosophie.

Source: Sur les traces de la culture comorienne