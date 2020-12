Dans un entretien accordé à Comores infos, le directeur de cabinet chargé de la défense et secrétaire général du parti Crc ,Youssouf Mohamed Ali n’a pas mâché ses mots. Plusieurs questions ont été répondues dont l’emprisonnement de Sambi et certains actions. « L’opposition n’a qu’un programme, c’est de couper les arbres…. », Belou. Et concernant Sambi « c’est la justice qui a mis Sambi en prison…. »