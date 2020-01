Le Ridja relance ses activités en faveur de la lutte contre la dictature

Tribune: Le parti Ridja, convaincu que le combat contre l’autoritarisme aux Comores ne doit pas faiblir, engage des actions de mobilisation en soutien au mouvement jeunes patriotes. Cette mobilisation sera faite , à travers des affiches dans toutes les régions et les îles à commencer par la région de Hambou lieu où doit se tenir une manifestation plus précisément à Chouani ce dimanche. D’autres affiches du ridja vont également appeler à la mobilisation pour libérer l’île d’anjouan qui semble aujourd’hui plus que jamais dans le collimateur du dictateur et de ses alliés.

Pour peaufiner son combat, le Ridja, au terme d’une réunion des membres a décidé de relancer les activités du mouvement d’où la décision de tenir le 3 eme congrès du ridja pour les 28 et 29 février à Marseille sur le thème : « Les Comores du XXI eme Siècle ».

Said Larifou

