« Le secrétaire général du gouvernement doit laisser ses conneries », Razida

Le porte-parole de l’union de l’opposition Abdourazak alias Razida sort de son silence deux semaines après avoir été libéré de prison. Selon Razida, le gouvernement comorien à travers son secrétaire général sont entrain de mentir au peuple comorien.

« Qu’ils laissent un peu leurs conneries et leur mensonge. Il est presque impossible qu’ils puissent créer 90 000 emplois en 4 ans. Azali Assoumani a passé 10 ans au pouvoir avant ce dernier mandat et il n’a rien fait. Comment il peut prononcer des mensonges jusqu’à dire qu’il va créer plus de 90000 emplois. Ce ne sont que des mensonges. Il doit comprendre que nous ne sommes pas ses enfants. Nous comprenons ce qu’il fait », Razida