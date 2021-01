Le stade de Sima à Anjouan sera inauguré le 29 janvier

CONOR – FIFA Infrastructures | ZOOM SUR LE STADE DE SIMA

Prévu être inauguré le 29 janvier prochain en présence d’une délégation FIFA en marge de sa participation aux élections de la FFC, prévues le 30 janvier prochain, en une pierre deux coups, le Stade de Sima à Ndzouani présente ces éléments d’information :

* Ce projet de construction d’un stade international aux normes FIFA a débuté en 2018. La FFC a mobilisé dans un premier temps plus de 370 000 000 KMF des fonds Forward FIFA.

* Le site de 4 hectares est une donation de la commune de SIMA qui a supporté à hauteur de 75 000 000 KMF l’aménagement de la plateforme.

* L’Etat a contribué à hauteur de 9 000 000 KMF pour la mise à niveau du site et a exonéré totalement les 14 conteneurs de matériaux et équipements de construction.

* Le stade a une capacité de 8 000 places.

* La première phase qui est celle de la mise en forme consiste à l’ensablage du terrain, la pose de la pelouse synthétique, les clôtures de sécurité, les bancs de touche, les camps des buts et l’éclairage. Un mur de soutènement parachèvera cette première phase. Tous les fonds nécessaires à cette 1ere phase estimés à 800 000 000 KMF sont entièrement pris en charge par la FIFA. Les travaux sont exécutés par une entreprise Réunionnaise, détenteur du marché qui soustraite avec une entreprise Malgache dénommée HCB.

* La construction des gradins et la sécurisation du site sont la deuxième phase du projet.

Pour rappel, le Comité de Normalisation pour la FFC a accueilli en début du mois de mars dernier une mission de la FIFA Infrastructures conduite par M. David FANI, accompagné d’architectes, d’ingénieurs et de financiers, une mission qui avait comme objectif d’identifier d’autres sites sur l’ensemble du territoire national pour d’autres projets de construction de stades, de rénovation, de pose de gazon synthétique ou de construction de tribunes, de vestiaires et sanitaires pour des stades déjà opérationnels.

Plusieurs sites sur les 3 îles ont été visités et sont en étude pour des travaux de construction, de rénovation ou de mise aux normes, parmi lesquels, le Centre Technique de Mitsamihouli à Ngazidja et le stade de Fomboni ou de Ngnouma Chouwa à Mohéli et bien d’autres.

La pandémie du Covid 19 a ralenti la planification de ces projets.

Ce dimanche 17 janvier 2021 le Comité de Normalisation, conduite par sa Présidente, Mme Kanizat Ibrahim a rencontré les autorités de la commune de Sima pour les préparatifs de l’accueil de la délégation de la FIFA et de l’inauguration.

Les conditions pour un strict respect des mesures barrières anti COVID-19 sont passées au peigne fin.

Source : FCF