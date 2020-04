Le survivant de Kandaani, Wirdane, est transféré en prison dans un état totalement immobile

A l’hôpital depuis le 28 mars 2019, Wirdane est transféré depuis samedi 11 avril à la prison de Moroni dans un état totalement immobile, du à une insuffisance veineuse dans ses membres inférieurs. Son état a poussé les agents de sécurité chargés de surveiller la prison et les détenus à refuser de l’admettre dans l’une des 7 chambres que compte la maison d’arrêt de Moroni.

En effet, si le survivant de Kandani qui a reçu plusieurs balles dans son corps était dans une de ces chambres, il reviendrait à ces agents de le changer et de l’amener aux toilettes, les membres inférieurs de Wirdane étant totalement non fonctionnels. Au final, il a passé la nuit de samedi à dimanche dans le bureau du gardien en chef de la maison d’arrêt. Comores Infos n’est pas encore en mesure de vous dire pourquoi les autorités ont pris cette décision pour une personne dont la place est à l’hôpital et non dans une cellule. Pour rappel, le 28 mars 2019 Wirdane était avec le commandant Faissoil Abdoussalam à Kandaani. Ce dernier ainsi que deux autres personnes ont trouvé la mort lors d’une fusillade. Wirdane a survécu et a été depuis à l’hôpital.

La rédaction