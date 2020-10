Le témoignage poignardant d’un député d’Anjouan sur la peur instaurée à Anjouan

A quelques mois de 2021, le gouvernement instaure et installe la peur dans l’île d’Anjouan où échoit la présidence tournante en 2021. L’ancien député Ben Omar témoigne.

« Nous sommes fatigués de vivre dans un climat de peur, d’injustice et de l’intolérance. On n’est fatigué de vivre chez soi comme un clandestin. On n’est fatigué de sursauter chaque fois qu’un pickup passe devant toi. On n’en peut plus. On ne vit pas. C’est l’enfer. Il suffit de mettre un tee-shirt avec comme effigie 2021 et on t’interpele. On vit dans un cauchemar. Laisser nous vivre en paix. Si gouverner un pays c’est torture ses concitoyens pour un oui ou pour nom est ce que ça vaut la peine. Ni toi ni moi ne sera jamais en paix.moi tu me torture physiquement mais toi tu te tortures toi même moralement et oui tu ne dormiras jamais en paix dans tes rêves apparaît les centaines des gens qui tu as injustement privé de leur liberté. Nous voulons notre liberté. Anjouan l’île martyre s’étouffe », Ben Omar