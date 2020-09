Le torchon brûle entre Fakriddine et Bazi

Le Secrétaire général de L’UCCIA Fakriddine Abdoulhalik a notifié son chef sur la fin de son mandat et cette notification est prise comme une insolence ou vice de forme administrative.

Le Président de L’UCCIA n’a pas laissé une marge de manœuvre à son subalterne et il l’a directement suspendu. La note de la suspension ne pas à notre possession, mais une source fiable nous confirme que ce document a tout « sauf une motivation ».

Notifier son chef est-elle une faute grave?

Suspendre son SG arrange-t-il les choses dans le bon sens ?

A notre niveau d’information, Fakriddine « est suspendu pour avoir rappelé la fin du mandat à son chef et tirer l’attention sur la paralysie qui peut subvenir ».

A rappeler qu’à partir du 28 septembre 2020 le Président Ahmed Ali Bazi ne pourra plus signer des documents comptables et ne pourra engager l’ institution.

Il faudra mettre en place une administration provisoire pour gérer les affaires courantes et organiser les élections.

Le temps d’organiser les élections approchent (…), on n’a pas encore convoqué les collèges électorales…

Dans tout ça, force est de souligner que le Président a le plein droit de suspendre le secrétaire général.

« Ali Bazi maîtrise bien ce qu’il fait. Son SG est passé derrière la plaque sans aucun estime et par une folie de grandeur » fusille un soutien de Bazi à Anjouan.

SAM / Comores Magazine