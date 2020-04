« Le tour d’Anjouan en 2021 n’est pas négociable, il faut aider les comoriens bloqués à l’étranger »

« Les milliards octroyés doivent servir à aider les comoriens bloqués à l’étranger, le tour d’Anjouan en 2021 n’est pas négociable », Mouigni Baraka.

Dans son discours d’adresse à la nation, le président du conseil national de transition appelle le gouvernement illégitime d’agir, aider les comoriens bloqués à l’extérieur et rappelle le peuple comorien à la réconciliation nationale : » nous devons rassembler nos forces. Ensemble nous allons réussir. Je n’appelle pas au séparatisme, non. Mais le tour d’Anjouan n’est pas négociable. Pour ce qui est des comoriens bloqués, les milliards qui nous ont été octroyés doivent nous servir à aider les comoriens coincés à l’étranger. Nous ne pouvons pas les abandonner. De plus, le gouvernement illégitime ne parle que des aides. Qu’est-ce qu’ils ont donné ? Ils doivent nous dire ce qu’ils vont donner. En tous cas, nous espérons bien qu’il va partir avant la fin du mois de ramadan. C’est le souhait de tous les comoriens » Mouigni Baraka, ancien gouverneur de l’île de Ngazidja.