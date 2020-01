Le transporteurs routiers entrent en grève à partir du lundi 3 février

Les grèves se suivent et se ressemblent. Après les enseignants de l’université, ceux des collèges et lycées, et enfin les commerçants, c’est autour du syndicat des transporteurs Usukani Wa Masiwa de brandir une grève illimitée à partir du lundi 3 février prochain. A moins d’un revirement inattendu, à partir du lundi il n’y aura aucun taxi ni bus. Seuls les véhicules particuliers pourront circuler si et seulement si les routes ne sont pas barricadées comme c’est souvent le cas.