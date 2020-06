Le village de Hadjambou viole les mesures et organise la grande prière du vendredi

La population de Hadjambou dans la région de Hamahamet passe outre les mesures de prévention contre le coronavirus. Les fidèles observent les prières collectives, y compris la grande prière du vendredi. Certaines voix s’élèvent pour demander l’intervention des forces de l’ordre. « Nous demandons l’intervention des forces de sécurité à Hadjambou. Malgré nos sensibilisations quotidiennes, certains villageois continuent à observer les prières collectives quotidiennes et hebdomadaires. Aujourd’hui, lors de la prière de vendredi, la mosquée a été pleine. Certes il y a certaines personnes qui ne se soucient pas de leur vies, mais il y en a ceux qui sont préoccupées de la vie de leurs pères, grand-pères, mères et grande-meres dont leurs états de santé sont vulnérables face au Covid-19. Nous sommes impuissants à stopper ce hécatombe qui se prépare dans notre cher village et nous demandons l’intervention de l’Etat. Le dimanche dernier, lors d’une tournée au nord de Ngazidja, plus particulièrement dans la région de Hamahamet, certains journalistes ont fait part de cette phénomène. Et malgré ce constat des journalistes aucune mesure n’a été prise et les gens continuent leurs prières collectives dans les mosquées.

Je sais ce qui m’attends de ce poste, comme ce qui m’est déjà arrivé avec le bannissement de ma famille suite à un appel de sensibilisation qui n’a pas plus au notable de ce village, mais j’ai une responsabilité individuelle à protéger ma famille. Et ce qui arrivera, arrivera », a alerté Ali Abdou, un villageois.