Le vol qui devait rapatrier les Comoriens bloqués à Madagascar est annulé

Mauvaise nouvelle pour les centaines de Comoriens bloqués à Madagascar depuis la fermeture des frontières à cause du coronavirus. L’ambassade des Comores à Tananarive vient en effet d’annoncer que la compagnie Madagasikara Airways n’a pas obtenu les autorisations. Mais en réalité, leur avion n’est pas opérationnel ça fait maintenant quatre mois. La compagnie comorienne AB aviation a quant elle déposé une demande de vol charter pour les nationaux au départ et à destination de Dar es Salama et Antanarivo demain mardi 21 juillet. Ladite compagnie qui avait pris soin de préciser que les vols ne pourront se faire que sur autorisations gouvernementales, n’a pas encore communiqué sur l’évolution du dossier.