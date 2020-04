L’école française Henri matisse à décider de fermer définitivement ces portes communiquer de l’Ambassade de France

Le plan de lutte contre le Covid-19 sur le territoire comorien, adopté par les autorités nationales et par l’ambassade de France, nous a appelé à prendre des mesures rapides et supplémentaires afin de préserver au mieux tant la sécurité des élèves, des parents d’élèves et des familles que des personnels pédagogiques et administratifs de l’Ecole Française Henri Matisse.

Pour mémoire l’ambassadeur de France a autorité pour imposer la fermeture des établissements en gestion directe et conventionnés.

Par ailleurs, la note circulaire N° 20-009/MENERS/CAB du 4 avril du ministère de l’Education comorien maintient la fermeture des établissements scolaires publics et privés jusqu’au 16 mai et exige que « toutes les dispositions soient prises en réponse à cette situation d’urgence (…) et toutes les mesures nécessaires pour la prévention et la réduction des risques liés à cette pandémie en faisant respecter les mesures barrières. ».

C’est à là une de ces dispositions, en tenant compte de la situation et des instructions tant du gouvernement comorien que des autorités françaises, l’AEFE en particulier, que la décision a été prise, après celle de fermer l’établissement aux élèves début mars, de fermer totalement l’établissement aux personnels administratif et pédagogique, de manière à limiter au minimum leurs déplacements et contacts, et de garantir la sécurité des personnes dans un contexte sanitaire très incertain. l’EFHM ne disposant pas de moyens de protection jugés suffisants.

Pour votre information, un plan de préservation de la continuité pédagogique au bénéfice des familles et des élèves qui ne disposent pas d’accès à l’internet a été mis en place. Pour le collège et le lycée, un dispositif d’accès gratuit pour tous à Pronote est déjà en réflexion avec Comores Telecom. Quant aux enseignants du primaire, ils ont été équipés en matériel informatique et ils pourront compter sur la solidarité entre collègues pour envoyer les cours aux parents. Ainsi le plan de continuité pédagogique est déjà effectif et mis rapidement en œuvre grâce à la conjonction à la fois d’idées et de bonnes volontés ainsi qu’à l’esprit de solidarité qui caractérise la grande famille de l’Ecole Française Henri Matisse.

Une prévention sans faille est désormais indispensable afin de préserver notre établissement.

Saanda.GI

https://km.ambafrance.org/Communique-de-l-Ambassade-de-France-aux-Comores-relatif-a-la-fermeture-de-l