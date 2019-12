Législatives 2020: Le candidat Kader est clair « Moi, je n’ai jamais été JUWA et Allah m’a bien préservé »

Le candidat Kader est clair

Moi, je n’ai jamais été JUWA et Allah m’a bien préservé de ne pas l’être car le dicta ne passe pas chez moi !!!!

J’ai soutènu à chaque fois des candidatures pour des noms mais non pas pour un parti comme il est d’usage dans n’importe quelle éléction tout comme on tisse des alliances avec d’autres partis politiques.

Quand il y a divèrgence d’idée,chacun part de son côté!!!

N’oubliez jamais que la politique n’est pas absolue!!!

Voyez-vous ce que l’UPDC vous a fait hier,vous Voilà aujourd’hui ensemble,

Alors il faut avoir des réserves pour chaque chose!!!!

De ce Communiqué publié aujourd’hui le 26 Décembre alors qu’il est signé pour le 27 Décembre prochain.

Cela montre un acharnement et une animosité farouche au même titre que le mal que nous vivons en ce moment!!!!

Moi,je suis un candidai Indépendant et je reste en course jusqu’à la fin!!!!

Comores magazine.

À lire aussi : Baco Ali retrouve la femme de son frère et le Hawara(Mikidachi) dans le lit conjugal