Dans un entretien accordé à nos confrères de Fcbk fm, l’ancien secrétaire général de la commission de l’océan indien Hamada Mmadi Boléro est revenu sur les accords cadres de Fomboni. Selon lui, la présidence tournante n’a jamais été cité dans ces accords: » on ne pourrait pas parler de tournante alors qu’on n’avait pas un État. La tournante ne figurait pas sur les points fondamentaux. On avait insisté sur la paix et la stabilité du pays « . Hamda Mmadi Boléro.

Pour ce qui est de la tournante de 2021, Boléro estimé que c’est Sambi qui a faussé en premier en démolissant la genèse de cette tournante en 2009 puisqu’il a prolongé son mandat.