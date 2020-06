Les activités judiciaires reprennent au palais de justice de Moroni

Les chefs des juridictions du palais de justice annoncent la reprise des activités judiciaires après une pause de quelques semaines due au COVID-19.

« Les chefs des juridictions du palais de justice de Moroni informe les justiciables et usagers du service public judiciaire, la reprise officielle des activités judiciaires ( audiences, …) autrefois suspendues à cause de la pandémie du COVID-19. Néanmoins ils exhortent le strict respect des mesures préventives de lutte contre le COVID-19 s’agissant de la distanciation sociale d’un mètre au moins, du port de masque obligatoire au cours des audiences, limitation du public au strict minimum », communiqué signé par le procureur général et le président du cour d’appel de Moroni.