Les agents de la direction générale des impôts accusent leur DG d’une gestion chaotique, voici leur témoignage

Suite à la publication calomnieuse faite sur la page Facebook de la direction générale des impôts, des employés de cette institution ont tenu à répondre, sous l’anonymat, leur directeur qui, ne fait qu’empirer la situation: «Que l’exercice du pouvoir corrompt, ce n’est pas nous qui avons inventé la formule.

Qu’il sénilise au point de faire perdre tout bon sens, cela n’est pas nouveau non plus…

Le 23 décembre le DG a fait un communiqué pour essayer de tromper l’opinion publique que les informations publiées sur Comores infos sont calomnieuses et mensongères.

Mais quels sont les résultats que tu prétends réalisés ?

Depuis que tu as lancé les caisses enregistreuses, qu’est ce que tu peux nous donner comme chiffres exacts améliorés au niveau de la Taxe sur la Consommation ?

Pourquoi aujourd’hui le ministre des finances était dans l’obligation de faire appel à l’un des techniciens les plus compétents que tu as écarté et mis dans les couloirs pour qu’il s’occupe de la gestion des caisses enregistreuses ?

Oui , monsieur le directeur général, tu associe tous les cadres de l’administration et chacun dans son domaine de compétences.

Qui est le patron de Massiwa Technologie que tu confies toujours certains travaux de l’AGID ?

Qui est Aladine ? Ton homme de confiance ? Qui est le patron de compeniste ? L’entreprise chargée de la communication de l’AGID ?

Est ce que ces travaux ne peuvent pas être fait par des agents de l’AGID ?

Comme le ridicule ne tue pas !!

Tes collègues ne sont pas frustrés à cause d’un changement que tu n’a jamais fais depuis que tu es à la tête de cette direction, aucune modernisation n’est faite, mais ils sont frustrés non seulement par ce que tu les accuse, tu les salis tous devant le ministre de tutelle au lieu de les mettre à l’épreuve en même temps que toi pour que les autorités apprécient les compétences de ces cadres. Mais aussi, par ce qu’ils sont capables d’apporter leur pierre à l’édifice et que tu les a mis sous le manguier.

Si tu as confié le contentieux fiscal à l’un des cadres dynamique de l’AGID c’est par ce qu’il était obligé de faire le lèche botte durant quelques jours pour avoir gain de cause après tant d’années dans le couloir.

S’il y a des cadres qui veulent prendre la commande de l’AGID c’est pas étonnant par ce qu,ils ont les compétences nécessaires pour diriger cette institution. C’est ce qui fait que aujourd’hui tu es en conflit avec tes collaborateurs ( DGE ,DGA et DIRECTEUR RÉGIONAL)

puisque tu prétends qu’ils veulent te remplacer.

Quel plan de formation à l’étude ?

Quand tu refuses de signer les dossiers de ceux qui veulent suivre les formations pour se perfectionner et renforcer leurs capacités.

c’est ça le plan de formation ?

Nous avons appris que tu as été formé au temps de Aby et Abdallah Saïd athoumane. (Anciens DG des impôts).

Quel est l’agent des impôts qui a suivi une formation depuis que tu es arrivé à la tête de l’AGID ?

Quand tu bloques les séminaires ATAF ET CREDAF qui renforcent les capacités des agents des impôts.

c’est ce que tu appelles plan de formation ?

Nous pensons qu’il faut stopper cette petitesse qui réside chez certains cadres de l’AGID qui ressemblent de plus en plus à des pions ou espions et lèches botte du DG.

Le soleil va bientôt se coucher et nous ne savons pas de quoi demain sera fait car l’indécence domine et…dirige» Said Ibrahim