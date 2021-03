Les agents des travaux publics accusent 5mois d’arriérés

Les agents de la société publique » Travaux publics » menacent d’entamer une grève illimitée dès le lundi prochain. Selon eux, ils accusent 5 mois d’arriérés de salaire. Depuis le mois de novembre, ils n’ont touché aucun centime de salaire : » nos enfants ont fait la rentrée à l’école. On a des familles. On est marié. Comment nous pouvons nourrir nos familles avec 5 mois d’arriérés de salaire. C’est insupportable. Certains font sont payés tous les mois. Pourquoi on nous méprise. Nous allons entamer un arrêt de travail dès le lundi prochain « , un des agents