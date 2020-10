Le Gouverneur de Ndzuwani était ce dimanche à Nyoumakele, dans le cadre de ses rencontres et échanges avec ses concitoyens, comme il a l’habitude de le faire. À Hamchaco où il s’est retrouvé aujourd’hui chaleureusement accueilli par différentes délégations de la région avec le soutien du maire de Mramani, il a spécialement répondu à une invitation de la population des localités environnantes du sud de la plus grande région de Ndzuwani qui a voulu lui exprimé sa grande joie et sa reconnaissance pour la nomination de leur cher enfant, premier bachelier et diplômé de Hamchaco, M. Almeche, au poste d’interprète à Dar Nadjah.

Tous les intervenants dont une maman ont parlé d’une seule voix pour partager leurs émotions de joie et exprimer leur soutien à la politique du Président de l’Union des Comores de rassembler les forces vives du pays pour aller de l’avant. Ils n’ont pas manqué l’occasion pour demander plus car ils cotisent plus aussi et ils seront toujours dignes de reconnaissance, ont-ils confié.

Cette joyeuse rencontre fut évidemment un grand honneur pour le Gouverneur Anissi Chamsidine de réitérer sa disponibilité à servir son île à côté du Chef de l’État et de son Gouvernement. Il a surtout insisté sur le grand intérêt que les Anjouanais auront à gagner en soutenant les efforts de l’État et en n’accompagnant jamais ceux qui veulent à nouveau mettre le feu sur Anjouan en cultivant la discorde ( le fitna ) entre l’île et l’Union des Comores.

Hadj Alfene Abdou Soilihi