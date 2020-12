Les anjouanais ont-ils oublié Sambi ?

Incarcéré depuis plus de 2 ans, l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n’a toujours pas été jugé. Il est retenu en prison sans aucune base légale. Il est devenu un otage de l’exécutif en complicité avec le pouvoir judiciaire. Pourtant, l’île où est très populaire ce fils de Mutsamudu, reste silencieuse. Le chef de l’État, désormais ennemi juré de Sambi et Dr Abdou Salami, passe beaucoup souvent son temps à sillonner cette île. Il est accueilli par des « You You » où il passe. Comme il l’a affirmé publiquement dans une déclaration faite les mois derniers, il se repose à Anjouan.

« Ngazidja crie sur moi où je passe. Je viens à Anjouan pour me reposer », Azali Assoumani. Est-il vraiment populaire dans l’île de Ndzuani ? Les militants de Sambi anjouanais n’ont-ils déjà oublié ?