Les arrestations reprennent à Anjouan, plusieurs personnes sont dans les mains des forces de l’ordre

Les arrestations arbitraires reprennent à Anjouan. Plusieurs personnes ont été déjà ramenées à la gendarmerie. Les autorités soupçonnent le secrétaire général du mouvement des démocrates comoriens Maître Mchinda Abdallah de vouloir organiser un coup. Les gendarmes avaient pris d’assaut cet après-midi sa maison sise à Mirongoni à quelques mètres de Bimbini. Ils ont fouillé partout mais n’ont trouvé qu’un enfant. Ils sont descendus à Bimbini et ont arrêté le père et la mère de cet enfant qui sont les gardiens de cette maison. Selon les informations de nos confrères de fcbk Fm, plusieurs personnes sont arrêtées et ramenées à la gendarmerie.