Les autorités reinstaurent les mesures restrictives contre le Coronavirus à Moheli

o Interdiction de toute festivité de regroupement ( mariages,Tari ,Wadaha, Mdrengué…etc)

o Fermeture des mosquées et interdiction des festivités religieuses

o Fermeture des établissements scolaires et universitaires ;

o Fermeture des plages (interdiction voulé)

o Interruption des compétitions sportives collectives

o Ouverture des marchés uniquement pour la vente des denrées alimentaires de 6h00 à 16 h 00

o Fermeture des lieux des brochettes

o Réduction du personnel non essentiel dans les administrations publiques

o Renforcement des mesures de surveillance au niveau des points d’entrée aériens et maritimes

o Le port de masques est obligatoire dans tous les lieux publics

o L’entrée en vigueur du couvre feu est avancée de 20h 00 à 5h 00 du matin

Source: Toufeyli Maecha