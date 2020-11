« Les bases structurelles qui permettraient le pays de se développer ne sont pas posées »

Dans un entretien accordé à la télévision nationale des Comores ( ORTC ), l’ancien ministre des affaires étrangères Fahmi Said Ibrahim a révélé les raisons qui freinent l’économie nationale. Selon cet avocat inscrit au barreau de Moroni, les bases structurelles qui permettraient les Comores de se développer ne sont pas posées après 45 ans d’indépendance.

« Il est incompréhensible que nous importons plus que nous exportons. J’ai toujours donné l’exemple des Seychelles. Ils sont moins dix fois plus que nous. Ils ont un PIB de plus de 1 milliard. Et nous qui sommes dix fois plus qu’eux avons 600millions de PIB. Sans que les bases structurelles de notre économie ne sont pas posées, il sera difficile que notre pays se développe », Fahmi Said Ibrahim