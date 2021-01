Les chauffeurs menacent de déclencher une grève illimitée prochainement

Trahis par le gouvernement, l syndicat national des chauffeurs ( usukani wa masiwa ) menace de déclencher une grève illimitée dans l’ensemble du territoire national dans les jours qui viennent.

Sommés de payer les vignettes annuelles de 2020, les chauffeurs refusent catégoriquement en se basant sur le fait que le gouvernement leur avait imposé des mesures qui ont occasionné une perte de leurs revenus pendant presque 10 mois: « ils nous ont dit de ne pas transporter beaucoup de passagers dans nos taxis et dans nos bus. On a accepté pour le bien de nos clients. Ils nous ont dit qu’en échange, on ne paiera pas les vignettes. Aujourd’hui, on constate que cela n’est pas respecté. Ils disent que nous devons payer. C’est une trahison et nous répondrons par le déclenchement d’une grève illimitée dans les prochains jours » un syndicaliste en conférence de presse ce matin.