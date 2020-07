Les chinois ont-ils surfacturé le FMC a Comores Télécom? Chronique d’une faillite orchestrée

Et si la faillite de Comores Télécom était souhaitée, voulue et programmée?

Alors qu’à Madagascar Telma a signé un contrat de près de 100 millions $ avec Ericsson pour moderniser son réseau et se projeter vers la 5G sur l’étendu de Madagascar pays sans commune mesure avec nos petites îles, aux Comores, les autorités ont poussé Comores télécom à signer avec Huawei l’installation du FMC, Fixe Mobile Convergence pour un prix exorbitant selon tous les experts consultés. Comores Télécom a acquis le FMC à 80 millions $, systeme supposé plus performant et plus moderne.

Dans le cadre de ce projet de modernisation de son réseau mobile, Comores Télécom a migré le 28 juin 2020 sur le nouveau système Huawei FMC. Depuis cette date, les clients fuient CT de même que les concessionnaires qui constituent le plus gros distributeur de Comores télécom. Les difficultés rencontrés sont:

1- le Blocage des opérations de transfert de crédit des concessionnaires.

2- La vitesse de consommation de forfait Data anormalement élevée.

3- Et enfin, la lenteur et le blocage des SMS.

Malgré plusieurs rappel à l’ordre du staff technique et de la direction générale de CT, Huawei ne prend pas au sérieux les réclamations clients malgré le prix extrêmement élevé du FMC. Depuis 15 jours, Comores Télécom assiste impuissante à la chute de son chiffre d’affaires (pertes d’environ 100 millions KMF en 15 jours) selon notre source. En outre, il semblerait que les techniciens de Comores Télécom n’ont pas accès aux équipements et les ingénieurs Huawei envoyés pour installer ce nouveau réseau sont manifestement incompétents. Ou alors, les chinois se sentent-ils protéger par le gouvernement pour passer outre à ses obligations contractuelles?

Il y a lieu de rappeller, par ailleurs, que le projet FMC a coûté à Comores Télécom près de 80 millions $ via un prêt d’Exim Bank Chine. Ce projet a été accordé à Huawei sans appel d’offre, il faut le rappeler, et sous la pression du gouvernement. À ce rythme, CT ne sera pas en mesure de rembourser cette dette et les chinois rachèteront comores télécom à un franc symbolique.