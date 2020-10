Les Comores classées dernière fans l’attractivité en Afrique

Classement de l’Agence Ecofin sur l’attractivité pour les investisseurs : tout est bon pour dénigrer notre pays.Un classement publié sur le site internet de l’Agence Ecofin déchaine les esprits et suscitent des torrents d’analyses et autres commentaires devant dénigrer notre pays sans que l’on prenne le temps d’observer ce qui est réellement écrit par cette agence après le tableau dudit classement.

En guise de conclusion, il est écrit par l’agence que « pour rappel, l’Index d’attractivité des investissements en Afrique repose sur les réponses fournies par les chefs d’entreprise africains à la question : « Quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour investir à l’heure actuelle ? Il vise à donner un aperçu de la volonté d’investissement des dirigeants du secteur privé »

De l’aveu des auteurs, ce classement est tout sauf scientifique car, je cite, « il n’est pas destiné à analyser les conditions d’investissement ou la facilité de faire des affaires dans les pays en question »

Pourtant, il est communément connu et rappelé que les investissements directs étrangers sont généralement attirés par les caractéristiques économiques fondamentales des pays d’accueil : l’existence et la taille du marché, la stabilité politique et économique, la libéralisation des politiques commerciales, l’état des infrastructures et des institutions.

Soyons sérieux une seconde en omettant le cas des Comores, comment peut-on imaginer qu’il serait bon d’investir son argent en cote d’Ivoire, au Kenya ou en République Démocratique du Congo qu’en Afrique du Sud au Ghana, à Maurice ou au Maroc.

cf: https://www.agenceecofin.com/

Abdou Elwahab