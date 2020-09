Les Comores comptent 457 cas de Coronavirus, selon le ministère de la santé

Les Comores comptent désormais 457 cas de Coronavirus, selon le bulletin de santé sorti par le ministère de la santé et publié sur la page Facebook de la coordination des actions politiques et communication de la Covid19 aux Comores. Un nouveau cas est enregistré à Anjouan entre le 11 et 12 septembre. 23 cas restent toujours actifs dans l’ensemble du territoire dont 21 à la grande Comores, 1 à Moheli et 1 à Anjouan.

Aucun nouveau décès lié à cette pandémie de Coronavirus n’est enregistré. Les autorités sanitaires appellent au respect des mesures barrières notamment le lavage des mains, le port du masque et ma distanciation sociale