Les Comores comptent désormais 317 cas

Les Comores enregistrent 3 nouveaux cas positifs et 8 nouvelles personnes guéries du Coronavirus, selon le bulletin de santé du ministère de la santé de ce jour. Tous ces trois nouveaux cas sont enregistrés à la grande Comores. Moheli et Anjaouan n’ont pas enregistré des nouveaux cas positifs. Sur les 8 nouveaux guerris, on compte 7 à Ngazidja et un à Ndzuani.

Dans l’ensemble de 3 îles, on compte 14 cas actifs. Les autres sont guerris. Aucun nouveau décès n’est enregistré. A noter que le port du masque devient obligatoire dès le lundi prochain. Ne pas le porter pouvait coûter une amende