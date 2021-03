« Les Comores enquêtent sur les financements de AIR DARASSA depuis près de 10 mois »

Les autorités comoriennes enquêtent sur les financements de AIR DARASSA depuis près de 10 mois. Et d’après des résultats satisfaisantes des enquêteurs, L’association AIR DARRASSA est au cœur des activités sur des financements illégaux. Son statut illégal et non reconnu par nos autorités gouvernementales laissent entendre des menaces et des risques inquiétants.

Le ministère de l’intérieur vient de relever des manquements aux règlements en vigueur. C’est dans ce contexte que le ministre de l’intérieur mr Mohamed DAOUDOU ALIAS KIKI pointes du doigt des financements irréguliers et d’une violation démesuré des règles relatives aux financements selon le code des obligations civiles et commerciales.

vu d’autres modalités et d’autres paramètres qui constituent l’enquête , le numéro un de la sécurité nationale prouve pour le moment essentiel que << AiR DARASSA doit cesser ces activités afin qu’elle soit aux normes réglementaires en vigueur >>. Cependant, certains observateurs dénoncent des arrière-pensées politiques. Affaire à suivre.

Par Ferdinand Daoud.