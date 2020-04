Les Comores inaugurent leur tout premier vol cargo exploité par une société de droit national

AB Pack Express inaugure son vol cargo international

Ce vol cargo effectuera la ligne Liège-Johanesbourg-Entebbe-DAR-Moroni une fois par semaine avec une capacité de 13 tonnes. Ce vol cargo est commercialisé par AB Pack Express, une filiale du groupe AB Aviation, spécialisée dans le transport de colis et courrier Express. Cette ligne a été inauguré vendredi 17 avril en présence de la Présidente de la Nouvelle Opaco et du DG du Groupe AB Aviation, Ayad Bourhane. L’offre cargo en vol régulier est passé d’environ 90 tonnes par semaine avant la pandémie à zéro avant ce premier vol. Grâce à ce vol cargo régulier, l’offre de 13 tonnes sera assurée et permettra sans doute d’assurer un flux de volume régulier. En témoigne le premier vol d’un fret important de médicaments et équipements protection commandés par le PNUD. Aussi, des marchandises et produits frais de provenance de la Tanzanie et Ouganda. AB Pack Express est créé en 2018.