Les Comores ne sont plus en mesure de détecter la Covid19, les réactifs sont terminés

Les Comores ne sont plus en mesure de détecter la pandémie Coronavirus. Dans tous les laboratoires où le test du Coronavirus est effectué, aucun réactif n’y est. Les réactifs sont tous été utilisés. Un homme qui souhaitait voyager en témoigne.

« Je me suis présenté au siege du programme nationale de lutte le paludisme pour faire le test de la Covid19, on m’a dit que cela ne pourra pas être possible car il n’y a pas de réactifs », Said Ibrahim. Une situation délicate sachant que les étudiants veulent partir ailleurs pour poursuivre leurs études. Malheureusement, l’incompétence des autorités comoriennes pouvaient leur coûter cher au peuple comorien