Les Comores ont perdu 19 places au classement mondial de la liberté de la presse 2020, publié ce mardi 21 avril, et établi chaque année par RSF. Le pays se situe désormais à la 75e position sur 180 pays annotés. C’est la deuxième plus grosse chute au niveau mondial, après Haïti qui a dégringolé de 21 points pour se retrouver en 83e position.

On n’a jamais perdu autant de points depuis le début de ce classement par RSF en 2013. L’ONG estime que les tensions politiques qui ont marqué le référendum constitutionnel de 2018 et la réélection du président Azali Assoumani en 2019, « se sont accompagnées d’une recrudescence importante et inhabituelle des atteintes à la liberté de la presse ».

Situation paradoxale, c’est avec le même régime que le pays a fait son meilleur score de l’histoire. En 2017 nous occupions orgueilleusement la 44e place, soit avec 4 points de plus dans le panier par rapport aux deux précédentes années, 50e. Soit dit en passant, votre journal publiera dans la journée une interview qui es en cours de réalisation avec Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF.

LGDC