Les Comores se concentrent sur la gestion du tourisme durable

Participants de l’atelier de renforcement des capacités pendant la cérémonie d’ouverture le 2 novembre 2020. Suite au lancement officiel du projet « Renforcement des capacités en matière de développement et de gestion du tourisme durable pour le patrimoine mondial aux Comores » le 15 octobre dernier, l’UNESCO et le Centre national de la documentation et de la recherche scientifique (CNDRS) ont organisé un premier atelier de formation du 2 au 5 novembre 2020, pour une vingtaine de participants des trois îles principales des Comores, qui a été mené en ligne par l’expert en tourisme durable Mme Dominique Verdugo, avec la participation physique des participants comoriens qui se réunissaient dans les locaux de CNDRS à Anjouan, Mohéli et Grande Comores.

Le projet, financé par le fonds-en-dépôt néerlandais à l’UNESCO, vise à renforcer les capacités nationales des principaux acteurs aux Comores, notamment l’équipe nationale chargée de préparer le dossier de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les Sultanats historiques des Comores, à élaborer un plan de gestion du tourisme durable et une stratégie de mise en œuvre pour la promotion du secteur culturel aux Comores en utilisant la boîte à outils du tourisme durable de l’UNESCO, l’expertise et d’autres ressources du programme de tourisme durable de l’UNESCO, et à mettre en œuvre une activité de formation pour les guides touristiques locaux des Sultanats historiques des Comores.

