Les chiffres sont alarmants mais c’est la direction de dette publique qui les dévoilent. Les Comores sont endettées de 138 milliards cette année dont 84,5 milliards de dette extérieure. L’Arabie Saoudite, l’Inde et le Koweït sont les principaux pays endetteurs. L’on se demande où a été utilisé cette grosse d’argent sachant que le chef de l’État et son ministre des finances et du budget n’arrêtent pas de dire que les projets qui sont en chantier sont construits par l’argent propre, c’est à dire qu’il provient de nos recettes ?

Un pays qui a moins de 4% de PIB, qui n’exporte pas, qui est dominé par les importations et les dettes, une émergence semble ne peut en aucun cas émerger. Toutes les cérémonies peuvent être organisées mais sans actes concrets, aucun développement ne sera possible