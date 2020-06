Les comoriens bloqués à Madagascar n’ont même pas été autorisés d’entrer à l’ambassade

Bloqués à Madagascar depuis la fermeture brusque et incontrôlée des frontières aux Comores, des comoriens se sont rendus à l’ambassade des Comores à Madagascar pour connaître leur sort après plusieurs promesses de rapatriement non tenues par le gouvernement comorien. Ce matin, ils étaient une centaine. fille et garçon.

Des vieux et des jeunes.

En arrivant aux alentours de l’ambassade, ils ont été chassés par la police par ordre de l’ambassadeur Kaabi Elyachourtu. Ils n’ont même pas pu accéder à l’entrée. Face à des policiers armés jusqu’aux dents, ils ont reculé.

Selon une source de l’ambassade, les comoriens qui demandent de revenir dans leur pays sont plus de 750.

A noter également qu’en Tanzanie, plus de 200 autres compatriotes sont délaissés sans assistance par le gouvernement comorien.