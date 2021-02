Les écoles rouvriront progressivement le 1 mars

Après l’ouverture des écoles dans l’île de Moheli cette semaine, le gouvernement comorien pense rouvrir les portes progressivement dès le 1 mars prochain, a annoncé le porte-parole du gouvernement et ministre de l’économie Houmedi Msaidé lors du compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi : » on est entrain de mettre en œuvre un plan qui nous permettra de rouvrir les écoles à Ngazidja et Anjouan le 1 mars prochain. A Moheli, elles sont déjà ouvertes. Les universités sont déjà aussi ouvertes. Nous rappelons que les autres mesures prises pour lutter contre cette épidémie ne sont pas levées « , Houmedi Msaidié