Les Emirats Arabes Unis prêts à soutenir l’émergence des Comores

Au terme d’une visite de quatre jours à Moroni, une haute délégation des Emirats Arabes Unis a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays, mais aussi soutenir l’émergence des Comores d’ici 2030.

Une haute délégation des Emirats Arabes Unis conduite par le docteur Ahmed Bin Mohammed Al-Jarwan, président du conseil international pour la tolérance et la paix, a séjourné pendant quatre jours en Union des Comores. Cette délégation a été reçue lundi dernier par le chef de l’Etat en présence de l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis, Saïd Mohammed Al-Miqbali et le chef de la diplomatie comorienne, Souef Mohamed Elamine. Ce dernier annonce que la mission est venue pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et réitérer l’engagement des Emirats à accompagner l’Union des Comores dans son plan de développement. « Les deux parties ont discuté des perspectives de coopération et des projets de développement en faveur de l’Union des Comores », clarifie le ministère des affaires étrangères avant d’ajouter que « les deux parties ont également débattu de la possibilité de jeter les bases d’un travail futur sur les projets et programmes dans les domaines économique, éducatif et sécuritaire ».

Selon le chef de la diplomatie comorienne cette importante visite permet de mesurer l’état d’avancement des projets de développement aux Comores et renforcer des relations économiques solides pour stimuler davantage les échanges, les investissements et la coopération économique entre les deux pays amis. « Les Émirats Arabes Unis sont parmi les plus grands partenaires arabes qui s’intéressent au développement du pays et au bien-être des Comoriens avec des grands projets d’investissement générateurs d’emplois, souligne-t-il.

Tout au long de ces quatre jours de visite, la délégation a rencontré le président de l’Assemblée nationale, Moustadroine Abdou et certains élus de la nation. Au delà de l’idée de développer la coopération parlementaire, le président du parlement vient de recevoir une invitation de son homologue des Emirati pour une visite officielle à Abu Dhabi. « Ça sera une occasion pour renforcer les relations parlementaires des deux pays », souligne le chef de la mission qui est également ancien président du parlement arabe. Pour lui, cette visite n’est que l’expression de la volonté des Emirats de soutenir la vision du président Azali Assoumani de faire des Comores un pays émergent dans les années à venir.

Ibnou M. Abdou / LGDC