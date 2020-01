Les Envoyés du Président Azali exhortent à des élections transparentes Sur recommandation du Chef de l’Etat SEM Azali Assoumani, une réunion d’échanges entre les Envoyés du Président, composés du Ministre des Télécommunications Ahmed Ben Saïd Jaffar, du Député Attoumane Allaoui alias Andoudou et du Directeur de l’ADC Yasser Ali Assoumani, entre autres, et des candidats aux élections législatives et communales s’est tenue ce mardi 14 janvier 2020, à Dar-Nadjah.

Avant de livrer le message du président Azali, les Mandatés du Président ont remercié l’assistance pour leur participation à cette importante rencontre et ils se sont félicités du bon déroulement de la campagne électorale.

Poursuivant, ils ont souligné que le Président de la République tient à « la crédibilité des prochaines élections ».

Les participants ont donc salué l’initiative du Chef de l’Etat de sensibiliser beaucoup plus les candidats et les électeurs pour un scrutin libre et transparente.

En outre, a-t-on noté, les candidats présents à cette séance de sensibilisation n’ont pas caché leur inquiétude. Selon eux, d’ores et déjà, des irrégularités ont été relevées, notamment dans la composition de la liste des MBV (Membre de Bureau de Vote) qui n’est pas conforme au fichier déjà existant, sans omettre les intimidations.

« Il ne faut pas se leurrer mais nous sommes tous des amis du Président Azali. Une seule formation politique ne peut pas être en mesure d’accompagner, toute seule, le Chef de l’Etat vers l’émergence », a-t-on avancé.

L’appréciation de l’initiative du Chef de l’Etat sur la tenue des élections libres et démocratiques a été salutaire à tel point que, un des participants a proposé que : « les Envoyés du Président devraient, par dérogation, être officiellement mandatés à veiller au bon déroulement du double scrutin ».

Enfin, le Gouverneur SEM Anissi Chamsidine a salué le civisme des candidats et des candidates qui ont répondu à leur invitation. Il condamne les intimidations ; il appelle ses concitoyens à accomplir leur devoir civique et, il souhaite encore une fois, que « les élections soient libres et transparentes ».

